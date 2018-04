Scuola, dossier trasporti: «Fuori norma i bus per le gite». Picco al centro-sud

di Valeria Arnaldi

Quasi un quinto dei bus a noleggio con conducente per il trasporto di persone, dunque anche quelli per i tour dei turisti e per le gite degli studenti, in Italia, non è in regola. Su oltre 29mila, precisamente 29434, bus per il trasporto di persone destinati a servizio di noleggio con conducente presenti nell’Archivio Nazionale dei Veicoli gestito dalla Motorizzazione, sono ben 5482 quelli privi di revisione - secondo il codice stradale dovrebbe essere effettuata ogni anno - che dunque non potrebbero circolare. Ossia, il...