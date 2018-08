Scuola, boom di rimandati ma è flop corsi di recupero

di Lorena Loiacono

ROMA Debiti da recuperare, assolutamente prima che inizi la scuola: l’estate degli studenti delle superiori finisce tra i libri, uno su quattro è alle prese con i vecchi esami di riparazione. Ma per quattro ragazzi su cinque la scuola non ha attivato i corsi necessari per il recupero. La soluzione? Le ripetizioni private, con l’inevitabile salasso per le famiglie. E i rimandati in attesa di giudizio non sono pochi, anzi, sono in crescita rispetto al passato. Quest’anno infatti, in aumento sullo scorso anno scolastico,...