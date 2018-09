Scuola, poche ragazze allo scientifico e i maschi lasciano il classico

di Lorena Loiacono

Fino alla terza media la strada è la stessa: si impara a leggere e a far di conto insieme, alla pari. Poi inizia il divario: le quote rosa si spostano nettamente sugli studi umanistici, i maschietti invece prediligono materie tecnico-scientifiche. Il risultato? Al liceo classico, quest’anno, 7 iscritti su 10 sono donne, negli istituti tecnici appena 3 su 10. E così all’università il divario diventa una voragine. Per gli esperti si tratta di uno stereotipo di genere da scardinare, a livello internazionale:...