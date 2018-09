Scuola, flop delle lezioni con il telefonino: «I prof non li sanno usare»

di Lorena Loiacono

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Smartphone sì, smartphone no: l’uso del cellulare tra i banchi di scuola ha tenuto banco per mesi e diviso in due l’opinione pubblica. Ma, a distanza di 7 mesi dalle linee guida emanate dal ministero dell’istruzione, che cosa è cambiato? Un ragazzo su due continua ad usare lo smartphone di nascosto, per giochi e chat, ma cresce anche la platea di quelli che, invece, in accordo con i docenti scaricano app per studiare e imparano a sfruttare la tecnologia anche per l’apprendimento. E l’esperta Daniela...