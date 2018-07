Scorte e auto blu record, il governo prepara la stretta

di Cristiana Mangani

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Qualche taglio, ma molto di rado. Dopo l’omicidio per mano delle Brigate Rosse dell’economista Marco Biagi, lasciato senza scorta, il Viminale è sempre sembrato molto restio a togliere la protezione a questo o quel personaggio, nonostante siano enormi l’impegno delle forze dell’ordine e i costi per il servizio. Ogni governo che si è insediato ha preso il fascicolo in mano cercando di limare numeri e spesa, ma puntualmente la situazione è rimasta immutata. Anche il nuovo esecutivo ha puntato a...