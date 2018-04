I filtri di YouTube e l’odio in Rete che diventa reale

di Matteo Grandi

Virtuale è reale. Forse ci volevano i fatti di San Bruno per farci capire che non è soltanto uno slogan, che non si tratta di una frasetta a effetto per de-responsabilizzare il web. Virtuale è reale perché non esiste alcuna manifestazione del pensiero, nessuna forma di discriminazione, nessun comportamento destinato a restare confinato nel recinto dei social network. In primis perché il web non è un recinto; e soprattutto perché internet non è una realtà a sé. La rete non...