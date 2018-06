Roma, stretta sui vigili “inabili”: «Ora visite dai medici militari»

di Lorenzo De Cicco

ROMA Il vigile urbano che si è fatto prescrivere dal dottore l’obbligo di «poggiapiedi» in ufficio, strappando per questo un esonero dai seccanti servizi su strada, ora se la dovrà vedere col medico militare. E la stessa sorte toccherà ai 700 colleghi che con giustificazioni di vario tipo, non prive di ingegnosità - «non posso fare l’alt con la mano destra», «mi affatico a stare in piedi», «nel traffico ho bisogno dei tappi per le orecchie» - hanno...