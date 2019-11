Zhou e le mani allenate grazie alle arti marziali. La figlia: gli è andata bene

«Chissà cosa gli ha preso. È così mite. Forse perché da giovane ha fatto arti marziali, ma gli è andata bene, non doveva reagire». La figlia, i fratelli, le nipoti, tutti i familiari che alla spicciolata arrivano al Policlinico Umberto I, a Roma, non si spiegano perché Zhou Chaokang, 56 anni, abbia avviato una colluttazione con i rapinatori. Una ribellione che poteva costargli cara. Nel bar tabacchi c’erano la moglie, una delle figlie, anche clienti.

LA CORSA

Arriva in ospedale la figlia Elena si rasserena appena le dicono che non è grave, è stato preso alla gamba ma è tutto apposto: sottoposto a un’operazione - il colpo di pistola entrato nella gamba gli si era poi conficcato nell’addome - non rischia la vita. Non sanno che un uomo, uno dei rapinatori, è morto, alla notizia si rattristano, nella concitazione sono corsi in ospedale senza leggere nulla, solo spaventati. «Mio padre è da trenta anni in Italia, siamo una grande famiglia molto unita. Lavora nel bar con un’altra figlia, prima ha lavorato come ristoratore a Torrevecchia».

MAI SUBITO RAPINE

«Rapine? - prende la parola il fratello Zhou Chaohua - Mai fino ad ora. È amato e conosciuto da tutti ed è molto tranquillo, come siamo tutti noi». I due fratelli di Zhou Chaokang fanno su e giù nell’androne in attesa di notizie. I parenti arrivano spaventati: «Mi hanno avvertita , ho tolto il pigiama e sono corsa qui. Come sta zio?». Parlano tutti un perfetto italiano, i giovani anche con una lieve cadenza romana, anche se poi tra loro riprendono fitto fitto a parlare cinese. «Ma che si fanno le rapine anche nei bar, ora?», sfugge a un fratello. «Siamo sempre stati tranquilli, io abito a San Pietro, ma siamo sempre tutti insieme, molti uniti».

L’altra figlia, che era presente nel bar tabacchi di via Ciamarra, è sconvolta. Ha negli occhi quel che ha visto nel monitor delle telecamere interne al locale. «Stavo nel retro, in uno stanzino - ricorda spaventata - quando ho guardato in alto. C’erano quei due e soprattutto c’era mio padre che litigava con uno di loro. Non lo dimenticherò mai. Ho sentito i colpi e sono corsa di sopra:gho visto l’uomo steso a terra, papà era ferito, mentre l’altro stava provando a scappare». Con la mamma rimarrà a lungo nel negozio per spiegare nei dettagli agli agenti di polizia cosa è avvenuto. La reazione di Zhou Chaokang ha spiazzato tutti. «Non doveva farlo, davanti a una pistola è meglio non reagire mai. Gli è andata bene», ripetono tutti, mentre attendono di vederlo.

SOTTO CHOC

Chi riesce a entrare dice che è sotto choc, parla poco ma sorride e dice «Tutto apposto, tranquilli». Anche Elena, la prima a riuscire a entrare esce dal Pronto soccorso sollevata, lo sguardo più rilassato, un lieve sorriso. «La pistola non ha fatto danni, non è grave». Non conosceva i due rapinatori, non aveva mai subito altri raid o rapine. Fino a ieri sera quando due banditi gli si sono parati davanti e lui forte delle antiche lezioni di arti marziali ha deciso di difendere chissà a modo suo d’istinto la famiglia, i clienti, l’incasso del locale che porta avanti da dieci anni.

