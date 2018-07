Clochard ucciso a Roma, Trastevere in ostaggio degli sbandati: «Hanno violentato la nostra storia»

di Camilla Mozzetti

ROMA «Ancora me la ricordo la bellezza che questo Rione sprigionava in occasione della Festa de Noantri (tra gli eventi più popolari della Capitale che per due settimane celebra la storia di Trastevere ndr) ma da anni è molto diverso». All’appuntamento per l’edizione 2018 mancano ormai pochi giorni, ma Luisa De Campi, storica esercente di viale Trastevere, è sicura «che anche quest’anno non sarà più come la festa di una volta». Sull’uscio del negozio di...