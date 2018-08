Roberto Pruzzo: «Ho percorso mille volte quel ponte, ora mi viene soltanto da piangere»

di Stefano Carina

È scosso. Profondamente turbato. Roberto Pruzzo, centravanti della Roma del secondo scudetto (1983), genovese di Crocefieschi, fatica addirittura a parlare. La tragedia del cedimento del Ponte Morandi lo ha toccato da vicino. E lo ha sconvolto. Era a Genova quando è avvenuto il crollo? «No, ma in trent’anni quel ponte lo avrò percorso migliaia di volte. Ci sono tornato anche mercoledì. Sono voluto andare a vedere cosa era accaduto proprio per rendermi conto da solo. È come vedere un film per...