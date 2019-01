Roma, incendio al Tmb: crolla la differenziata. «In un mese giù del 20%»

Ultimo aggiornamento: 00:10

Sacchetti tirati su dalla strada e dai marciapiedi, rigorosamente fuori dagli strapieni cassonetti dedicati, e avviati allo smaltimento senza badare se siano pieni di vetro, carta o rifiuti indifferenziati. Romani sempre più disillusi, che vedono svanire la voglia (a volte già piuttosto scarsa) di separare l’immondizia come si dovrebbe fare per salvaguardare l’ambiente e le stesse tasche dei cittadini, che potrebbero dover pagare bollette della Tari ancora più alte nel 2019. Nonostante gli sforzi, economici e organizzativi, profusi dall’Ama, la raccolta differenziata rischia di essere la vittima indiretta dell’emergenza rifiuti di fine 2018, nata dall’incendio dell’impianto Tmb di via Salaria (lo scorso 11 dicembre) e ancora non conclusa.I PROBLEMIIl rogo del Salario, con tutto ciò che ne è seguito, ha creato inevitabili complicazioni a tutto il sistema della differenziata. In attesa dei dati ufficiali, i primi report interni della municipalizzata parlano di un calo del 20 per cento rispetto alla normale quantità che sarebbe stata raccolta - tra vetro, carta e cartone, multimateriale e umido - con le percentuali ottenute nel corso del 2018. Dall’11 al 31 dicembre, infatti, a Roma si sono prodotte complessivamente 110 mila tonnellate di immondizia, di cui 43 mila avrebbero dovuto appartenere alle categorie dei rifiuti riciclabili. All’appello, a quanto pare, mancherebbero invece circa ottomila tonnellate di differenziati: quasi un quinto del totale.LE CONSEGUENZEProiettata su base annuale, una riduzione di ottomila tonnellate vale quasi un punto di differenziata in meno. Visti i piccoli e faticosi incrementi ottenuti su questo fronte negli ultimi 12 mesi, il dato finale del 2018 potrebbe essere addirittura negativo. E non si tratta di semplici questioni statistiche: un freno alla crescita della raccolta differenziata, se non addirittura un arretramento, vanificherebbe le risorse impegnate da Ama e Campidoglio per ridurre sensibilmente la quantità di rifiuti indifferenziati prodotti nella Capitale. Quelli, per intenderci, che non si riescono a smaltire a Roma, anche per la cronica mancanza degli impianti necessari, e che vengono spediti (a caro prezzo) per essere trattati fuori città e in altre regioni. Un passo indietro rischierebbe di far fallire la strategia del Campidoglio, su un fronte molto delicato, aprendo peraltro la strada a nuove emergenze rifiuti in città.LE DIFFICOLTÀA causare il calo ci si sono messe le conseguenze del rogo del Tmb Salario. I sacchetti di rifiuti lasciati a terra, fuori dai contenitori, vengono infatti raccolti tutti insieme dagli operatori dell’Ama, che in questi giorni stanno faticosamente tentando di riportare la situazione alla normalità dopo tre settimane di emergenza, rendendo vana qualsiasi divisione dell’immondizia fatta dai cittadini nelle proprie case.La realtà è una differenziata ben lontana dagli obiettivi fissati già nel 2012 dal “Patto per Roma”: raggiungere quota 30 per cento entro la fine di quell’anno, per poi superare il 40 per cento nel 2013, il 60 per cento un anno dopo e il 65 nel 2016. Poi è arrivata Virginia Raggi a spostare l’asticella ancora più in alto: al 70 per cento entro la fine della consiliatura, ossia il 2021. A oggi, si arriva a stento al 45, con una crescita praticamente nulla nell’ultimo anno.