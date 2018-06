Ricorso dei pm romani: «Stop alla registrazione dei figli delle coppie gay»

di Valentina Errante e Sara Menafra​

Sui giornali e nella vita di alcuni comuni, in particolare Torino e Roma, la pratica è data ormai per scontata: due padri o due madri di bambini nati all’estero, vengono riconosciuti già all’anagrafe come genitori a tutti gli effetti, entrambi con medesimi ruoli e peso davanti alla legge, senza dover passare per l’adozione. Una prassi che ora, però, la procura di Roma ha deciso di impugnare, avviando una vera e propria causa in sede civile che sarà presentata nelle prossime ore. Partendo...