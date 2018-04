Il referendum di Capri, l’isola «svantaggiata»: gli abitanti chiedono gli stessi servizi della terraferma

di Anna Maria Boniello

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

«Devo subito evidenziare che l’iniziativa non parte dal Comune di Capri ma rientra in una attività avviata dall’Associazione nazionale dei Comuni delle isole minori (Ancim), di cui Capri è socia. Ci interessa ottenere il riconoscimento della condizione di svantaggio derivante dall’insularità dei nostri territori. Non è una richiesta di natura economica legata alla peculiarità turistica delle isole, ma abbiamo l’esigenza di garantire tutti i servizi essenziali in condizioni di...