Vaticano, Monsignor Forti: «Nessuna spaccatura tra i due pontefici:Joseph da sempre fedele a Francesco»

di Franca Giansoldati

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CITTÀ DEL VATICANO - Monsignor Bruno Forte, teologo e arcivescovo metropolita di Chieti sta facendo ritorno a casa dopo avere preso parte al Consiglio Permanente della Cei. Anche lui, come i vescovi e i cardinali che vi hanno partecipato, ha seguito gli sviluppi sul caso della lettera di Ratzinger. In serata è arrivato un messaggio di solidarietà al Prefetto della Comunicazione dimissionario da parte del portavoce dei vescovi, don Ivan in cui si esprime un’amicizia che va oltre la collaborazione operativa. In...