Raggi al governo che non c’è: «Piano da 2 miliardi per Roma»

di Simone Canettieri

Il documento è in via di ultimazione e sarà consegnato appena ci sarà qualcuno che potrà prenderlo. Il Campidoglio M5S è pronto a battere cassa al futuro governo (salvo sorprese) penta-leghista. Rilanciando così il «patto per Roma» che non passa solo da una nuova riforma della governance della Capitale (più poteri e autonomia) ma anche, anzi soprattutto, da una richiesta di fondi extra per gli investimenti. Il conto è spalmato in tre anni, fino alla fine (esclusi colpi di...