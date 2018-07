Processo alla Raggi: «Il fratello di Marra nomina da evitare»

di Valentina Errante

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Risponde alle domande senza tentennamenti, cita il regolamento e replica con fermezza all’avvocato della difesa di Virginia Raggi, che tenta quasi di attribuirle un ruolo nella nomina di Renato Marra: «È il sindaco a decidere». Dura più di tre ore la testimonianza di Mariarosa Turchi, ex responsabile dell’Anticorruzione del Campidoglio, al processo che vede Virginia Raggi imputata per falso, che conclude in aula: «Non avevo motivo di dubitare di quanto affermato dalla sindaca. Alla luce, di quanto...