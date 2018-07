Processo Marra, la linea Raggi: «Se condannata mi dimetto»

di Simone Canettieri

In Campidoglio se ne parla il meno possibile. L’argomento è un tabù per tutti: assessori e consiglieri M5S. Solo lei, Virginia Raggi, alterna due stati d’animo ben precisi tutte le volte che termina l’udienza che la vede imputata. Da una parte si dice «tranquilla e serena» di uscire indenne dall’accusa di falso per la nomina di Renato Marra - fratello dell’ex braccio destro Raffaele poi arrestato per corruzione - a capo del dipartimento Turismo. Dall’altra, la sindaca ripete che in...