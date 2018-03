Poste, il giallo delle buonuscite bloccate

di Andrea Bassi

I sindacati sono sul piede di guerra. I lavoratori delle Poste rischiano oltre il danno anche la beffa. Quelli che sono stati assunti prima della trasformazione del vecchio ente pubblico in una società per azioni, non solo si sono visti congelare la loro quota di «buonuscita pubblica» ai valori del 1998, non solo devono attendere per 24 mesi una volta andati in pensione la liquidazione dei fondi, ma da alcuni mesi i pagamenti si sono addirittura interrotti. A segnalare la vicenda è stata per prima la Slc-Cgil...