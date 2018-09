Pronto a partire il consorzio “aperto” formato da Autostrade e Fincantieri

di Mauro Evangelisti

Il percorso per la costruzione del nuovo ponte di Genova inizia venerdì 7. Prevede un ruolo da pivot di Autostrade, ma anche una partecipazione importante dello Stato, con il braccio operativo di Fincantieri. E si parte da un’idea che porta una firma prestigiosa: è il progetto che Renzo Piano ha donato alla sua città, ferita il 14 agosto dal crollo di Ponte Morandi in cui hanno perso la vita 43 persone. Da quel giorno, Genova convive con il dolore immenso per quanto è successo, ma è anche una...