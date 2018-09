Pietro Castellitto: «Io, figlio d’arte in cerca d’autore»

di Gloria Satta

VENEZIA Tra i film della Mostra, ce n’è uno che il pubblico giovane aspetta con particolare impazienza: La profezia dell’armadillo (applaudito a Orizzonti, sarà in sala il 13 settembre), ispirato al best seller autobiografico del fumettista di culto Zerocalcare e diretto dall’esordiente Emanuele Scaringi. Racconta con ironia la vita quotidiana di due under 30 alla periferia di Roma, quartiere Rebibbia, tra lavori precari, peripezie sui mezzi pubblici, amicizie, speranze, delusioni. Simone Liberati ha il ruolo...