Paternità, corsa al test del Dna anti-tradimento

di Valentina Arcovio

Interrogare il proprio Dna per conoscere qualcosa in più del nostro passato, capire che cosa fare nel presente e dare una piccola sbirciatina a ciò che potrebbe succedere nel futuro. È quello che promettono i sempre più numerosi test genetici “fai da te”, oggi diventati molto popolari anche in Italia. Tanto che, si stima, un incremento degli acquisti che supera il 30 per cento negli ultimi tre anni. La moda è arrivata da Oltreoceano (dove è già diventata un’ossessione) e...