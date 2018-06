Stadio, parla Parnasi: «Soldi a tutti i partiti, puntavo su Lanzalone»

di Valentina Errante

Undici ore per ammettere e fornire ai pm i contorni dell’affaire stadio che le intercettazioni e le indagini dei carabinieri del Nucleo investigativo avevano soltanto in parte svelato. Dopo cinque ore di interrogatorio mercoledì, ieri, Luca Parnasi ne ha trascorse altre sei davanti al pm Barbara Zuin, firmando un lunghissimo verbale che non solo conferma l’impianto dell’accusa ma, soprattutto, apre altri fronti di indagine che lambiscono la politica. La prima reazione pubblica alla “confessione” di Parnasi,...