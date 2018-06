Paola Perego: «Eccovi lo scoop sul dna di Naike Rivelli»

di Tiziana Lupi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Avete presente l’immagine di Paola Perego in tubino nero e tacchi alti che siete abituati a vedere in tv? Dimenticatela, perché la vera Perego ama indossare jeans, sneakers e magliette: «Scriva pure magliettacce», esclama sorridendo durante una pausa delle prove di Al posto del cuore, il programma che il prossimo 7 luglio segnerà su Radio2 il suo debutto radiofonico. Per tutta l’estate, il sabato e la domenica mattina parlerà dell’amore e delle sue tante sfaccettature insieme alla scrittrice...