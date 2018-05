Hai la pancetta? Colpa del tuo intestino: si entra nell’era delle diete personalizzate

di Valentina Arcovio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Addome piatto o pancetta? La risposta dipende da quel numerosissimo esercito di microrganismi che popola il nostro intestino. O meglio, dipende da come il nostro microbiota risponde al cibo che ingeriamo ogni giorno: in base alle molecole che i batteri intestinali rilasciano in risposta alla nostra dieta si determina la formazione o meno di grasso nell’addome. A fare luce su questa meccanismo è stata Cristina Menni, scienziata italiana che lavora al King’s College di Londra, in uno studio pubblicato sulla rivista Nature...