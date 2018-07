Musei, il capolavoro è a fumetti

di Laura Larcan

Prendere l’arte a suon di sbam, uff, argh e tump tump. Andy Warhol l’avrebbe amata: lui che vedeva nei fumetti una creazione da Pop art. E i musei italiani affrontano la sfida, trasformandosi in strisce d’autore. Magari non ci sono Superman o Wonder Woman tra i Bronzi di Riace e la Paolina Bonaparte (solo per adesso, chissà), ma piccoli grandi eroi sì, capaci di vivere avventure straordinarie a tu per tu con statue, scheletri, fantasmi di pittori e palazzi secolari. Personaggi e saghe, ovviamente, create dal...