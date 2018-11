Multe, stangata da gennaio, doppie file e sicurezza: 200mila multe in più

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Duecentomila multe in più da elevare nel 2019, con particolare attenzione alla sosta selvaggia, agli eccessi di velocità e all’invasione delle corsie riservate ai mezzi di trasporto. La giunta di Virginia Raggi vuole un giro di vite sulla sicurezza stradale, con tanto di ritorno economico per il bilancio del Campidoglio, e lo scrive nero su bianco nella delibera, collegata alla manovra di previsione del prossimo anno, che fissa i «proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie». L’amministrazione pentastellata punta al bersaglio grosso: tra nuove contravvenzioni e recupero degli arretrati - storicamente uno dei punti deboli del Comune - si mira a un incasso di 302 milioni di euro da questo capitolo delle entrate, contro i 268 messi a bilancio per il 2018.I CONTIDai verbali che saranno staccati nel 2019, in particolare, Il Campidoglio punta a incassare 239 milioni, contro i 221 del bilancio di quest’anno. Un dato che equivarrebbe a passare dai 2,6 milioni di multe dell’ultimo anno a oltre 2,8 milioni, con un incremento dell’8 per cento. L’aumento più considerevole è previsto per le sanzioni per eccesso di velocità rilevate con apparecchi Autovelox: grazie all’arrivo dei nuovi dispositivi acquistati dal Comune, che la polizia locale installerà di concerto con la prefettura, l’obiettivo fissato è quello di passare da 15 a 19 milioni di euro di importo totale delle contravvenzioni, con un aumento del 26,6 per cento rispetto all’anno in corso.LA SOSTASi prevede stabile, invece, l’attività degli ausiliari del traffico: dalle multe per invasione delle corsie preferenziali e sosta abusiva nelle strisce blu e alle fermate degli autobus il ricavo dovrebbe essere stabile sui 31 milioni. Una crescita dell’8 per cento è invece ipotizzata da tutte le altre infrazioni al Codice della strada, per le quali il bilancio di previsione 2019 indica un incasso totale di 189 milioni, contro i 175 della manovra precedente. Ma l’amministrazione capitolina conta di migliorare anche nel recupero dei soldi dovuti per le contravvenzioni arretrate: si attendono 6,5 milioni dal recupero delle sanzioni comminate dagli ausiliari del traffico e 55 milioni da quelle firmate dai vigili urbani.L’UTILIZZOI soldi incassati dalle multe, come previsto dalla legge, saranno in parte utilizzati per scopi connessi alla sicurezza stradale: 21 milioni di euro sono destinati, per esempio, a «interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica»; 32 milioni serviranno per il «potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale», anche con l’acquisto di mezzi da mettere a disposizione della polizia locale; altri 20,8 milioni saranno indirizzati ad altre azioni per il «miglioramento della sicurezza stradale», anche «a tutela degli utenti disabili, pedoni e ciclisti».