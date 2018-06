Morricone, 90 anni e un solo rimpianto: «Il cinema? È fatica. Quel no di Kubrick»

di Marco Molendini

Novanta e non pensarci. «E che posso farci?» commenta, con tutto il possibile fatalismo romano, il trasteverino Ennio Morricone, maestro celebrato che non ha tanta voglia di celebrazioni. Eppure, per il suo gran compleanno, il 28 novembre, le richieste di fargli festa sono tante. «Andrò solo a S.Cecilia, dove dirigerò la mia musica» annuncia. Ormai è abituato a dire no. «A 90 anni basta, anche se sono pieno di copioni – dice, prendendo in mano lo script di un film di Daniele Luchetti -....