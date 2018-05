â€‹Rimpatri e richiedenti asilo: stretta leghista sui migranti

di Cristiana Mangani

Le intenzioni di Matteo Salvini, qualora dovesse riuscire a salire al Viminale, sono ben spiegate in una frase: «Dico stop ai clandestini, tutta l’Africa in Italia non ci sta. Spero di potermi mettere presto al lavoro per cominciare a rimediare ai disastri fatti finora». Fin qui i propositi. Il leader del Carroccio tiene in modo particolare all’incarico “bollente” del ministero dell’Interno, perché è da lì che intende far partire la sua “rivoluzione”...