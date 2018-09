La fuga dei migranti della Diciotti fa tappa tra i bar alla stazione Termini

di Paolo Chiriatti e Alessia Marani

Lo zaino sulla spalla, l’auricolare fisso nell’orecchio e in mano il telefonino che compulsa continuamente. Magrissimo, si guarda attorno. Le tracce degli eritrei sbarcati dalla Diciotti e che hanno lasciato Rocca di Papa sono labili, ma basta farsi un giro in via Cernaia, nel quadrilatero che tra questa strada, via Goito, via del Macao e via Castelfidardo, vicino alla stazione Termini, che ospita una nutrita comunità del Corno d’Africa, per trovare Abraham, 25 anni. L’anno scorso a due passi da qui venne...