Nella settimana del Royal Wedding: ecco il dizionario della bella Meghan

Che lo si voglia o no, le vite dei reali d’Inghilterra continuano a nutrire il bisogno antico di favole. La sola parola “principessa” accende una fantasia d’infanzia, anche tra gli adulti. Se poi questa parolina magica si combina con “matrimonio”, non c’è via di scampo. Sarà desiderio d’evasione, sospensione momentanea della fatica del vivere, attrazione morbosa, sta di fatto che persino i più snob distratti alla fine non resistono a sbirciare dietro le quinte...