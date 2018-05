Martone: «Sono un regista da esposizione», da domani mostra” al Museo Madre di Napoli

di Katia Ippaso

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Quando, nel mese di gennaio, al Teatro Bellini di Napoli andò in scena Tango glaciale reloaded, un riallestimento di Tango glaciale, lo spettacolo di Mario Martone che nel 1982 aveva segnato – non solo nella storia del teatro italiano, ma più in generale delle arti contemporanee –una precisa soglia estetica, fu chiaro a tutti che la nostalgia non c’entrava nulla con l’operazione. Attraverso i corpi di tre giovanissimi attori (Giulia Odetto, Filippo Porro, Josef Gjura) che sostituivano gli interpreti di...