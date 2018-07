Primi mal di pancia nel Movimento: il 28% degli elettori grillini è deluso

di Enzo Risso*

ROMA Qualche mal di pancia. Un po’ di dubbi e incertezze. Qualche corposo fastidio. All’interno della base elettorale dei Cinquestelle l’avvio del nuovo governo giallo-verde non passa indenne, anche se non apre laceranti contraddizioni. Tra gli elettori che il 4 marzo hanno apposto la croce sul simbolo di movimento, oggi la stragrande maggioranza ripeterebbe quella scelta (72%). Il restante 28%, invece, è attraversato da diverse incertezze. In questo magma troviamo almeno tre differenti pulsioni. L’11%...