Stregati dalla Luna rossa: l'eclissi più lunga del secolo

C’è qualcosa di più trito, in letteratura, della descrizione della Luna e della sua luce d’argento? Non è colpa dei poeti, però; è colpa di questo trascurabile corpo celeste, che è noioso in sé. Gli scrittori di genio, dovendo descriverla, hanno capito che il segreto è farlo indirettamente. Per mostrare il chiaro di luna che si posa sulle imposte socchiuse, Proust gettò fino ai piedi di un letto “la sua scala incantata”. Allo stesso modo, Cechov raccomandava...