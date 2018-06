L’Italia a due velocità: al Sud tempi doppi per le visite in ospedale

di Mauro Evangelisti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Il ministro della Salute, Giulia Grillo, chiede a tutte le regioni un report entro 15 giorni sulle liste di attesa. Come mai parte proprio da questa piaga? Se sei nato in una regione del Centro Sud rischi di aspettare anche il doppio dei giorni rispetto a un paziente che vive in Emilia-Romagna, Trentino, Veneto e Lombardia. Se sei disposto a pagare, anzi se te lo puoi permettere, gli appuntamenti per quelle visite o quegli esami, consigliati dal medico, potrai ottenerli rapidamente, altrimenti sei condannato ad attendere. Proprio l’altro...