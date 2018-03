Scuola, la vittoria degli studenti-artisti: torna l’ora di strumento musicale

di Lorena Loiacono

A «Noi ve le suoniamo», è stato questo per mesi il motto cantato dalle migliaia di studenti dei licei musicali italiani in protesta con il ministero dell’istruzione perché, per l’anno scolastico in corso, si sono visti tagliare un’ora di strumento a settimana, senza essere avvisati al momento dell’iscrizione. Ma ora, sentenza del Tar del Lazio alla mano, quell’ora di lezione frontale deve essere reintegrata. Dal Tribunale a cui avevano fatto ricorso, dunque, hanno avuto ragione le...