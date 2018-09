L’inviato dell'Onu, Ghassan Salamé: «Aiutiamo la Libia o diventerà il rifugio dell’Isis»

di Valentino Di Giacomo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Trattenere i migranti in Libia, per periodi prolungati di detenzione e senza un giusto processo, non è la risposta e sicuramente non è più sostenibile». Dello scontro sotterraneo tra Italia e Francia preferisce non discutere, così come non gradisce esprimersi sui molteplici attacchi partiti negli ultimi tempi da Matteo Salvini nei confronti del presidente francese, Emmanuel Macron perché «l’Onu non commenta questioni che sono soltanto ipotetiche». Ghassan Salamé, Inviato...