Quando il recupero è a tempo di record

di Carla Massi

Il terzo figlio di Kate e William è nato lunedì scorso intorno alle 13 e solo tre ore più tardi la mamma, vestita, acconciata e truccata, si è presentata ai fotografi accanto al marito e con il bimbo in braccio. Un abito largo rosso fuoco, scarpe con tacco fino alto quasi dieci centimetri. Una degenza lampo perché di casa reale? Un obbligo per mostrare al mondo che tutto era andato bene? Domande che le donne inglesi non si sono quasi poste dal momento che lì, in Gran Bretagna, dopo il parto si lascia...