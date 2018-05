Kasia Smutniak: «Per recitare nuda ho battuto il drago»

di Andrea Scarpa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Balla, seduce, pianifica. Ed è sempre a disposizione del suo Lui. In Loro 1 e 2, il nuovo doppio film di Paolo Sorrentino, Kasia Smutniak - polacca, 38 anni, da 20 in Italia, due figli dallo scomparso Pietro Taricone e dal produttore Domenico Procacci - è Kira, personaggio di fantasia ispirato in parte a Sabina Began, l’Ape Regina delle cene eleganti di Berlusconi. Una prova d’attrice che, per tanti motivi, ha lasciato un segno. Poco fa ha detto che di normale in questo film c’è poco o nulla:...