In Italia bocciato per condotta soltanto lo 0,1% degli studenti

di Mauro Evangelisti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Lo 0,1 per cento. Questa percentuale aiuta a capire perché ogni giorno c’è un insegnante umiliato, minacciato, perfino colpito, immancabilmente filmato, senza che il sistema scuola dia una risposta credibile. Lo 0,1 per cento rappresenta gli studenti che hanno ricevuto il 5 in condotta, che significa bocciatura a fine anno. Su 1,9 milioni studenti delle superiori (la statistica del Miur comprende gli iscritti dal primo al quarto anno), solo 1.835 sono stati sanzionati con il 5 in condotta nell’anno scolastico...