I figli del Califfato, orfani per legge

di Franca Giansoldati

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Potrebbero chiamarsi Hamza, Omar o Judi altrimenti anche Lili, Marc o Andrew, tanto non cambierebbe il senso della loro storia, visto che questi bambini non hanno un nome e per nessuna anagrafe al mondo esistono. Sono dei piccoli fantasmi impauriti, cresciuti senza tetto né legge, tra le macerie siriane, in mezzo a cumuli di cemento armato sbriciolato dai missili, trovando riparo dove hanno potuto fintanto che non sono stati abbandonati dalle giovanissime mamme violentate. Le cosiddette spose dei...