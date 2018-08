Ilva, verso l’accordo sotto i 700 esuberi. Arcelor: più garanzie

di Roberta Amoruso

ROMA Non sarà l’Avvocatura dello Stato a fermare la vendita dell’Ilva ad ArceloMittal. Proprio così, non è soltanto da un parere sulla gara che dipende il futuro del gruppo siderurgico. Luigi Di Maio è pronto a giocare la carta dell’«interesse generale» anche qualora l’Avvocatura dovesse confermare delle sbavature nell’iter di gara. La condizione, però, è che la cordata AmInvestco, guidata da ArcelorMittal faccia tutto quello che deve per blindare i...