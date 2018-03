Il Papa da Padre Pio nel santuario che sta cercando di uscire dalla crisi

di Franca Giansoldati

dal nostro inviato SAN GIOVANNI ROTONDO (FG) Alle ultime votazioni, il 7 marzo, a fare il pieno di voti nel paese di Padre Pio, sono stati i Cinquestelle. Un voto sull’onda dello scontento o della paura, chissà. Di fatto in questa cittadina cresciuta rapidamente sotto una fortissima spinta legata al turismo religioso, il trend sta cambiando, il calo appare costante, ed è evidente. Non c’è più il boom degli anni immediatamente successivi al Grande Giubileo del Duemila. E’ per questo che la visita...