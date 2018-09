Il nuovo romanzo di Richard Flanagan; «Io, ghost-writer del re delle truffe»

di Michele Neri

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

i tempi del verosimile, c’è sempre più bisogno di verità. E un romanziere impegnato come Richard Flanagan, premio Booker per il capolavoro La strada stretta verso il profondo Nord, non poteva tacere. Per intervenire nel dibattito su post-truth e fake news, lo scrittore 58enne nato in uno sperduto villaggio minerario della Tasmania, è tornato indietro di quasi trent’anni, e a un’esperienza che gli valse l’esordio nella scrittura. Il re australiano delle truffe di allora, John Friedrich, che...