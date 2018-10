Mano tesa del governo: «In 36 mesi pagati i debiti della Capitale»

La gestione commissariale amministra ogni anno 500 milioni di euro per saldare i mutui accesi con le banche: 300 arrivano dal contributo a fondo perduto del Governo, gli altri dall’addizionale comunale all’Irpef pagata dei romani che, con l’aliquota record del 9 per mille, superano il tetto nazionale ordinario fissato, per legge, all’8 per mille. Il 4 per mille destinato alla gestione commissariale, in realtà, vale circa 180 milioni, mentre i restanti 20 arrivano dall’addizionale sulle tasse aeroportuali. Tutto ciò non cambierà, almeno per i prossimi anni, con i romani supertassati e lo Stato chiamato a contribuire annualmente. Le differenze, sostanziali, sono il ritorno della questione nelle dirette competenze del Campidoglio, come ipotizzato in passato dalla sindaca Virginia Raggi, e l’accelerazione dei pagamenti nei confronti di imprese e singoli cittadini che vantano crediti ultra decennali nei confronti di Roma Capitale.



I PAGAMENTI

L’operazione viaggia infatti partendo da una premessa fondamentale: la gestione commissariale nei prossimi 36 mesi pagherà tutti i debiti “commerciali”, ossia quelli nei confronti di privati, che sotto la guida degli ex commissari Massimo Varazzani, Domenico Oriani e Silvia Scozzese erano scesi a 3,1 miliardi. In questo capitolo andranno però ricompresi i debiti da contenzioso e quelli da espropri: i due capitoli per i quali non ci sono ancora dati definitivi e che sono da anni al centro di discussioni tra amministrazione comunale e commissario. Ma la novità “politica” sta nel fatto che sarà proprio il Campidoglio, nei prossimi tre anni, a fare la ricognizione definitiva del debito storico, dividendo le voci anteriori al 2008 da quelle successive, che rientrano nel bilancio ordinario di Palazzo Senatorio.



IL PROGRAMMA

Un’operazione che assomiglia molto a quell’audit sul debito pregresso annunciato da Raggi nella campagna elettorale di due anni e mezzo fa, addirittura come prima delibera della sua giunta, e fino a oggi ancora non realizzato. L’amministrazione pentastellata adesso può però approfittare di un Governo politicamente più vicino rispetto al passato, mettendo a segno quel passaggio di consegne tra gestione commissariale e Campidoglio che, però, carica la macchina comunale di un’ulteriore mole di lavoro, peraltro in una matassa che già negli anni precedenti si è dimostrata intricata e particolarmente complessa da dipanare.



I MUTUI

Saldati i debiti commerciali, restano quelli finanziari: ossia i mutui accesi con le banche, dal valore complessivo di circa 9 miliardi, che sono però ormai ben definiti: l’ultimo pagamento previsto per i debiti finanziari in carico alla gestione commissariale è fissato formalmente per il 2048. L’amministrazione Raggi aveva lanciato l’ipotesi di ridiscutere anche questa parte del debito, considerato che l’83 per cento dei mutui accesi è a tasso fisso e sono stati accesi quando il costo del denaro era in media sul 5 per cento, superiore al valore di mercato attuale. Per ridiscutere i mutui c’è però bisogno dell’accordo con le banche. Ma quando sarà esaurito il pagamento del debito commerciale non ci sarà il commissario di Governo, e la palla passerà completamente nel campo del Campidoglio.

Ha i mesi contati la gestione commissariale straordinaria del debito pregresso del Comune di Roma: ossia quello accumulato prima del 28 aprile 2008, pari a circa 13 miliardi di euro. Il Governo ha inserito nella manovra in discussione un articolo che prevede di fatto il depotenziamento del commissario di Governo, che entro tre anni diventerà di fatto un dipendente del Campidoglio, limitandosi a portare avanti il lavoro imbastito in questi anni. La struttura è una sorta di bad company capitolina, creata quasi dieci anni fa dall’esecutivo di Silvio Berlusconi per scorporare i debiti “storici” dalla gestione ordinaria di Palazzo Senatorio, salvandolo così dal possibile default.LA SITUAZIONE