Giappone, i furti anti-solitudine degli anziani giapponesi: «In carcere è meno dura»

di Francesco Malfetano

«La vita è più facile in prigione». La signora T, 80enne giapponese, è in carcere per scontare una condanna a due anni e mezzo per aver rubato delle uova di merluzzo e una padella. Fino a qualche anno fa non aveva mai avuto alcun problema con la legge. «Quando sono uscita per la prima volta da qui non volevo andare a casa. Non sentivo di avere un altro posto dove andare». La donna non è una senzatetto, ma arrivare a fine mese è sempre stato un problema, tanto da averla portata a fare...