Gian Carlo Blangiardo: «L’Istat resterà autonoma. Gli immigrati? Servono ma non sono la soluzione»

Professor Gian Carlo Blangiardo, sarà lei il prossimo presidente dell’Istat? «Diciamo che questa ipotesi non è campata in aria. Chiaramente, come è ben noto, la procedura di nomina del presidente è lunga, prevede un processo di verifica trasparente. Quindi vedremo come va a finire, a volte chi entra papa esce cardinale... Ma io ho dato la mia disponibilità. E compatibilmente con i tempi della procedura, sono pronto ad iniziare il più presto possibile. Di solito, non è mia abitudine...