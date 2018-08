Il portiere Davide Cappello: «Ho fatto un volo di 50 metri, era un film dell’Apocalisse»

di Sara Menafra

dal nostro inviato

Pompiere nella vita, calciatore di serie C ormai per passione, da ieri mattina Davide Capello, 33 anni, è anche l’uomo del miracolo. Quello che è precipitato giù per cinquanta metri dal “ponte di Brooklyn” di Genova e ne è uscito illeso, con qualche graffietto. Sfiorare la morte, dice, è come andare sulle montagne russe: «Ho sentito un botto e un gran vuoto che mi tirava giù, la stessa sensazione del Lunapark. Solo che credevo di morire». Poi, racconta, «sono riuscito ad uscire dalla macchina grazie all’aiuto di un collega, e sono arrivati i soccorsi. È stata una scena apocalittica, da film. Non posso che ritenermi molto fortunato, è stato un vero e proprio miracolo».

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali: