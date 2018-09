Genova, aperta la nuova strada per i tir costruita da Aspi

di Roberta Amoruso

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Genova ricomincia dalla nuova Via della Superba. In molti la conoscono come la “strada del papa” quei sei chilometri di asfalto, in doppia corsia, che portano al mare e che ospiteranno il traffico dei tir verso il porto senza farlo passare dalla città. A regime, sul nuovo collegamento passeranno fino a 2.000 tir al giorno rispetto ai 500 attuali. Uno snodo cruciale per il traffico Ue sulla rotta Genova-Rotterdam. Ma decisivo anche per «far funzionare un pezzo dell’economia italiana», dice Giovanni Toti....