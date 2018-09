Tutti a casa di Matteo, festa con dj e porchetta

di Emilio Pucci

Mercoledì sera Matteo Salvini ha caricato le truppe leghiste, trovando anche il modo di scherzare sulla questione dei fondi che tanto sta amareggiando questi primi mesi di governo. «Siamo in ristrettezze economiche – ha detto con ironia, accogliendo parlamentari e ministri per una serata tutti insieme nella residenza in dotazione al ministero dell’Interno, proprio di fronte palazzo Grazioli - vi ho chiesto di portare cibi e bevande ma mi sa che avete esagerato. Non vorrei che ci sequestrassero pure le...