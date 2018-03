Firenze, i due carabinieri verso il rinvio a giudizio: «Studentesse violentate»

di Cristiana Mangani

Avevano bevuto, una grande quantità di alcool, ma soprattutto si erano fidate di loro, perché indossavano una divisa. Del resto, due carabinieri che si offrono di accompagnarle a casa, per di più con l’auto di servizio, come dubitare? Per questa e altre ragioni, la procura di Firenze ha chiuso l’indagine nei confronti di Marco Camuffo e Pietro Costa, i carabinieri finiti sotto accusa lo scorso 7 settembre, per aver abusato sessualmente di due cittadine statunitensi, all’uscita di una delle discoteche...